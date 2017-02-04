بالصور.. إيران تكشف مهام قمرها الصناعي الجديد «ناهيد2»

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طهران – كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مهام القمر الصناعي الجديد “ناهيد2″، وذلك بعد توقيع المؤسسة الفضائية الإيرانية، اتفاقية، مع مركز البحوث الفضائية لتصنيعه.

ووفقا للإعلام الإيراني، فإن “ناهيد2″، هو قمر صناعي مخصص للاتصالات ويبلغ وزنه 100 كغم وعمره المفيد سنتان، والمهمة الأساسية له هي التمركز على تنمية واختبار التقنيات الهامة، وأما جملة مهامه الأخرى فهي اختبار مواقع البث لإشارات الراديو المستقلة كما له القابلية على استكشاف الاتصالات واختبار الاتصال الهاتفي المتزامن”.

القمر “ناهيد2″، يمكنه تحديد المواقع بدقة عالية، موضحة أن “ناهيد1″، ينتظر أوامر الحكومة الإيرانية للاستقرار في السماء.

وقبل إتمام العمل على “ناهيد2″، ذكرت الحكومة الإيرانية أن خبراءها تمكنوا من تصنيع ثمانية مكوكات فضائية وإرسالها إلى خارج الغلاف الجوي، وحمل ثلاثة منها كائنات حية عادت سالمة إلى الأرض.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، محمود واعظي، إن “ناهيد2″، هو أنموذج متطور لسلفه، “ناهيد1″، وسيتم إطلاقه إلى الفضاء في العام المقبل.