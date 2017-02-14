بالصور.. إيفانكا ترامب تنضم لمعجبات رئيس الوزراء الكندي

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واشنطن- نشرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهي جالسة بين والدها ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي زار الولايات المتحدة، أمس الاثنين، في إطار اجتماع دقيق للحديث عن قضايا التعاون في مجالات التجارة والأمن والهجرة.

وتظهر إيفانكا في الصورة جالسة خلف مكتب في البيت الأبيض، ويقف على يمينها الرئيس الأمريكي، وعلى يسارها رئيس الوزراء الكندي، وعلقت قائلة: “مناقشة عظيمة مع اثنين من قادة العالم حول أهمية أن يكون للنساء مقعداً على الطاولة”.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، في ظهور للمرة الأولى، اتخذت إيفانكا ترامب لنفسها مكاناً قرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك في جلسة سياسية في البيت الأبيض ركزت على دور المرأة في الشركات.

وبحسب الصحيفة، كانت ابنة الرئيس الأمريكي تناقش بحماس شديد، بعد أن رحبت برئيس وزراء كندا جاستن ترودو في البيت الأبيض.

وقالت ابنة الرئيس الأمريكي: “يشرفني أن أكون هنا معكم وأستمع إلى آرائكم ومقترحاتكم، فكل واحد منكم قدوة كبيرة لي ولغيري من كبار رجال الأعمال في أمريكا، ويمكننا التفكير في دخول تحديات فريدة من نوعها وخاصة بالنسبة لسيدات الأعمال”.

وأشاد الرئيس ترامب بابنته إيفانكا، ومساهمتها الفعالة في بناء “قوة العمل” التي أُعلن عنها حديثاً، حيث تُعرف بأنها “التعاون الكندي الأمريكي من أجل النهوض بمشاريع سيدات الأعمال”.

ويجدر الإشارة إلى أن زوج إيفانكا، جاريد كوشنر، يعمل مستشاراً لوالدها في البيت الأبيض، حيث غادرت إيفانكا منظمة ترامب وأعمالها التجارية الخاصة للانتقال إلى العاصمة واشنطن، كما شوهدت عدة مرات في البيت الأبيض منذ انتقال والدها إليه، وهذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها اجتماعاً سياسياً على الطاولة المستديرة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي استقبل رئيس الوزراء الكندي صباح أمس الإثنين، وبدا الطرفان سعيدين بهذا اللقاء، على الرغم من خلافاتهما حول الأمور التجارية.