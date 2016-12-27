بالصور.. احتفال الإيرانيين بميلاد السيد المسيح

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رؤية – بنده يوسف

طهران – للمسيحية في إيران تاريخ طويل، يعود إلى السنوات الأولى من تاريخ المسيحية. على الرغم من قدم تاريخها في البلاد فقد كانت دائمًا دين الأقلية، إذ كانت الديانات الدولة الرسميّة الزرادشتية قبل الفتح الإسلامي، والإسلام السني في العصور الوسطى والإسلام الشيعي في العصر الحديث، على الرغم من أنه كان للمسيحيين تمثيل أكبر من ذلك بكثير في الماضي مما هو عليه اليوم.

 وتعتبر الكنيسة الآرمنية والكنيسة الآشورية من أكبر الطوائف المسيحية في إيران.

وقد اهتمت تصريحات المسئولين في إيران بمشاركة الطوائف المسيحية احتفالاتها بميلاد السيد المسيح وتقديم التهاني. وتعتبر الحكومة الإيرانية أن الخصوصية الثقلفية التي يتمتع بها المسيحيون الإيرانيون دلالة على حضارة إيران وتميزها.

لكن بعض التقارير تحدثت عن قلق النظام الإيراني من التبشير المسيحي في ظل رغبة شباب إيرانيين مسلمين في التوجه إلى الديانة المسيحية لما تتمتع به من صورة تسامح وروحانية، رغبة في الهروب من قبضة السلطة الدينية الإسلامية الحاكمة في إيران.

 وقد اهتمت عدسات وكالات الأنباء العالمية مثل وكالة الصحافة الفرنسية وشبكة البي بي سي البريطانية ودوتش فيليه الألمانية بمتابعة اهتمام الشعب الإيراني بمشاركة العالم باحتفلات أعياد ميلاد السيد المسيح (الكريسمس).

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