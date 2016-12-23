بالصور.. استشهاد طفل برام الله وإصابة جندي احتلالي وفلسطيني بنابلس

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الضفة الغربية – استشهد الفتى فارس البايض (16 عاما)، اليوم الجمعة، متأثراً بجروح أصيب بها منذ شهرين، برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، خلال مواجهات سابقة برام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد البايض، موضحة أنه كان قد أدخل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة خطيرة، منذ شهر أكتوبر الماضي، دخل على إثرها بغيبوبة.

ويشار إلى أن الشهيد البايض، كان يمكث في مجمع فلسطين الطبي على أجهزة التنفس الصناعي طوال الشهرين الماضيين، حيث كان يعاني من “موت دماغي”، إلى ان استشهد اليوم.

ويذكر أن الفتى البايض، كان قد أصيب خلال مواجهات قرب مخيم الجلزون في منتصف تشرين اول، عقب حفل تأبين للشهيد احمد شراكة، برصاصة في الرأس وكانت اصابته حرجة جدا حينها.

وأصيب شاب بجروح متوسطة، وجرى اعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس فجر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا منازل عدة تعود لعائلة أبو حمادة واعتقلوا الشاب جابر أبو حمادة، بتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي، ما تسبب بإصابة شاب بعيار ناري بالبطن ووصفت جروحه بالمتوسطة.

وأعلن جيش الاحتلال أن أحد جنوده أصيب بنيران أطلقت عليه داخل المخيم إثر اقتحام قوات الاحتلال.

كذلك اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، بلدة دورا في محافظة الخليل، وحاصرت عددا من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام الإسرائيلي يتركز في منطقة حنينة، وأن جنود الاحتلال فرضوا حصارا مشددا على منزل يعود لعائلة الفسفوس، مدعية وجود أحد المطلوبين بداخله.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال فتشوا منازل لعائلة النمورة أيضا، وأنهم يطالبون عبر مكبرات الصوت من تسميهم بالمطلوبين بتسليم أنفسهم.