بالصور.. الجالية المصرية بالسعودية تشارك في معرض لمجلس التعاون الخليجي

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الرياض – أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، المتحدث الرسمي بالسعودية، أن عددا من رموز الجالية المصرية في الرياض، شاركوا في معرض أسبوع النزيل الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) 2016.

وأشار عادل حنفي، في بيان إلي أن الوفد المصري المشارك، لاقي ترحيبا وحفاوة من مسئولي المعرض، وتوجيه الشكر على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم.

ولفت إلى أن العقيد محمد الدبل، المتحدث الرسمي ومدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بمصلحة السجون بالرياض، وجه الشكر لرموز الجالية المصرية بالرياض لمشاركتهم في معرض “تراحم”، مشيرا إلي أن “الدبل” أشاد أيضا بالتزام المصريين في السعودية باللوائح والنظم التي تضعها المملكة ، حسبما ذكر “صدى البلد”.

وأوضح أنه على هامش معرض النزيل الخليجي، تم عقد لقاء مع أحد ضباط مصلحة الجوازات أجاب على جميع الأسئلة التي وجهت له من أبناء الجالية المصرية، وقدم أحد ضباط الدفاع المدني بعض العروض للوقاية من حدوث أي حوادث داخل المنازل سواء من تهريب الغاز أو من الكهرباء، فضلا عن شرح بعض البرامج والأنشطة التي تقدمها اللجنة سواء برامج النزلاء وبرامج أسر النزلاء وبرامج المفرج عنهم.