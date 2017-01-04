بالصور.. الشرطة البرتغالية تحرج والدة رونالدو

رؤية – محمد عبدالله

لشبونة – تعرضت والدة نجم كرة القدم، وأفضل عالم بالعالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لموقف محرج أمام الجماهير بعدما غرمتها الشرطة البريطانية بسبب إيقاف سيارتها في مكان مخصص للمشاه.

أوقف شرطيا والدة رونالدو “دولوريس أفيررو” أثناء تواجدها في مدينة فونشال البرتغالية، في مشهد محرج لها أمام الجماهير أثناء حضورها حفل أقيم في الفندق الذي يملكه رونالدو.

كان رونالدو حضر برفقة عائلته وصديقته الجديدة جورجينا رودريجيز حفل في فندقه الذي يحمل اسمه للاحتفال بالعام الجديد.

ولم يتردد الشرطي في وضع ورقة بالمخالفة على سيارة والدة رونالدو “البورش”، حيث تبلغ قيمة المخالفة 30 يورو فقط، لكن الشرطي حذرها من تكرار تلك المخالفة وإلا سوف يتم تصعيد الأمر.

لم تمنع شهرة رونالدو الشرطة من ممارسة عملها وتغريم والدته، إذ تظهر الكامير الشرطي أثناء وضعه ورقة المخالفة على مقدمة سيارة والدة رونالدو.