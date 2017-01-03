بالصور.. العالم على موعد مع هذه الظواهر الفلكية في 2017

رؤية

شهد عام 2016 العديد من الظواهر الفلكية المثيرة للإعجاب والتى أبهرت سكان العالم، إذ كان عامًا حافلاً بالأحداث الفلكية المهمة، لذا سلط موقع “Space” الضوء على عدد من الظواهر الفلكية التى سيشهدها العالم خلال عام 2017 والتى تتضمن ظهور بعض الشهب والنيازك، جنبًا إلى جنب خسوف القمر وأول كسوف كلى للشمس منذ 4 عقود تشهده الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض النجوم الساطعة.

3 يناير.. ظهور كثيف للنيازك

10 فبراير.. خسوف حلقى للقمر

26 فبراير.. كسوف حلقى للشمس

3 مارس.. كسوف نجم الدبران

7 أغسطس.. خسوف جزئى للقمر

12 أغسطس.. ظهور نيزك

21 أغسطس.. كسوف كلى للشمس

15 أكتوبر.. احتجاب النجم

5 نوفمبر.. كسوف نجم الدبران

13 نوفمبر.. ظهور كوكبى الزهرة والمشترى

14 ديسمبر.. زخات شهب الجوزاء

30 ديسمبر.. كسوف نجم الدبران