بالصور.. الفنانة فانيسيا بيل تشارك في معرض بريطاني

رؤية

لندن- تحتضن لندن هذا الأسبوع، معرض “Gallery” بمشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم الرسامة البريطانية والمصممة الداخلية، الفنانة فانيسيا بيل، ويتم عرض عدد كبير من الرسومات واللوحات الفنية.

وعلق الأمين المشارك للمعرض، أيان دجردين، على المجموعة الأخيرة التي أطلقتها الفنانة فانيسا وأطلق عليها “Bloomsburies“. وقال: “نحن لا ننقذها من مجموعة “Bloomsburies” التي من شأنها أن تكون سخيفة إلا أنها تعد جزءً هامًا من حياتها، لكننا نسمح لها بأن تُرى من خلال ضوئها الخاص، باعتبارها فنانة مهمة”.

ويغطي المعرض المسيرة الطويلة لبيل كفنانة بداية من أعمالها كطالبة عام 1905 حتى البورترية الخاص بها قبل وفاتها في عام 1961، ويقدم المعرض العديد من الصور التي أمضت عقود مخزنة وبعضها كان ضمن مجموعات خاصة.

ويضيف دجردين: “من بين الأعمال التي اقترضناها من تيت لوحة شاطئ “Studland” والمعلقة على الحائط، بينما كانت بقية اللوحات مخزنة، وحرصنا على أن تلقي العائلة نظرة مبكرة والتي تنقلت من حائط إلى آخر بين اللوحات التي لم يروها من قبل”، ويظهر في المعرض العديد من اللوحات لفرجينيا وولف شقيقة الفنانة بيل، إضافة إلى صور لمجموعة من محبيها ومنهم الفنان دنكان جرانت منعكسا في مرآة، والذي كشف عن ملاحظته وقوعها في حبه عندما لاحظ تحديقها في وجهه بينما كان يحلق.

وتشارك الإثنان مزرعة تشارلستون في شرق ساسكس بسعادة لعدة عقود على الرغم من كونه مثلي الجنس وحبيب سابق لأدريان شقيق بيل، إلا أن ابنتهما أنجليكا تزوجت من دفيد غرانت وهو أحد عشيقي غرانت أيضا، وهناك بروتريه لماري هاتشينسون حبيبة زوجها كليف بيل وابنة عم الكاتب ليتون ستراتشي.