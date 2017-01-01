بالصور.. القوات المسلحة المصرية تنتهي من ترميم الكنيسة البطرسية

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – نشر العميد محمد سمير، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مساء أمس السبت، صورًا تؤكد انتهاء عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال ترميم الكنيسة البطرسية بالقاهرة عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتلفيات كبيرة وتصدعات بالكنيسة.

وقال المتحدث العسكري إنه في إطار احتفالات مصر بأعياد الميلاد المجيدة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسحة، أنهت القوات المسلحة أعمال الترميم الخاصة بالكنيسة البطرسية، والتي تضررت من الأعمال الإرهابية الأخيرة، حيث قامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برفع كفاءة وإصلاح الأماكن المتضررة خلال خمسة عشر يومًا مع الحفاظ على التراث المعماري الخاص بالكنيسة لتكون جاهزة لاستقبال الأخوة المسيحيين للصلاة في أعياد الميلاد المجيدة.