بالصور.. بيار عبود يجسد الفوضى التي خلفتها الحرب الأهلية اللبنانية

رؤية

دبي- يحتضن جاليري أوف لايت بمسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون في مول الإمارات، معرض «الفوضى» للفنان اللبناني بيار عبود، وفيه يأخذ الزائر في رحلة بين عوالم شكلت جزءاً، أو تشكل، من ذاكرة الوطن العربي.

من الأعمال ما تبقى من ركام مبنى طاله الدمار في لوحة ضخمة بالأبيض والأسود وتدرجات الرمادي، ليترجم عبود بريشته عبر هذا العمل، الوجع الإنساني في ملامح ودلالات النور الذي يخترق بقايا بناء، وهناك ساحة مهجورة في الشارع الخلفي تراكمت فيها بقايا ما تركه البشر قبل رحيلهم من براميل صدئة وإطارات، ليصل بعدها إلى حالة مختلفة مع لوحة «تواصل» التي تتداخل وتتلاحم فيها الكراسي الخشبية العتيقة، لتبعث في نفسه حالة متناقضة من المشاعر ما بين الدفء والفقدان والإحساس بالعزلة.

تستمر جولة الفنان في أعماله ضمن المعرض، ما بين الأزقة والذاكرة والحنين ووصولا إلى أمكنة جميلة للزمن الآمن مع لوحة «نافذتي»، والتي تحكي تفاصيلها جماليات بساطة الحياة التي عاشها الفنان يوماً عبر تفاصيل النباتات المركونة على حافتها داخل، إما علبة حليب معدنية أو نصف قنينة مياه بلاستيكية… وغيرها، ليعكس بهذا حنين الذاكرة في جمالية دفء الألوان التي تنبض بالحيوية والحياة، وفقا لصحيفة «البيان».

وتكمن خصوصية أسلوب عبود في استخدامه الدرامي للعلاقة بين النور والظل في إبداعاته، ليعكس بذا حدة الوجع، وفي الوقت نفسه، ليأسر المشاهد بجمالية معالجته لهما، كما يُحسب له إحساسه بنقاء اللون ومعالجته له بما يعكس تراب الأرض وبيئة الشرق. كذلك جرأته في تصميم تكوين اللوحة بمفهوم معماري، يعكس براعته في توزيع الكتل وأحجامها، ليكون للظل والنور دور في تحقيق معادلة التوازن.

يقول عبود عن الأجواء التي استلهم منها لوحات معرضه: «هذه الفوضى التي جسدتها في لوحاتي جزء من ذاكرتنا، سواء في زمن الحرب الأهلية اللبنانية أو ما يجري حالياً. وتُشكل بحلوها ومرها، جانباً من نشأتنا وألفتنا مع المكان، كما أردت توثيقها كذاكرة للحرب التي علينا ألا ننساها كي لا تعاد مجدداً».