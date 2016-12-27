بالصور .. تخفيضات يوم الصناديق في بريطانيا

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رؤية

 لندن – يوم الصناديق (بالإنجليزية: Boxing Day) يوم عطلة رسمية يحتفل به في المملكة المتحدة وكل الدول الناطقة بالإنجليزية باستثناء الولايات المتحدة ومعظم دول الكومنولث، يحتفل به في 26 ديسمبر من كل عام غداة عيد الميلاد، ويعرف أيضاً بعيد القديس ستيفن ظهر في إنجلترا خلال العصور الوسطى.

يُعتبر العيد في إنجلترا واحداً من الأعياد المعترف بها عام 1871م.

 التسمية

 هناك تباين في النظريات حول أصل التسمية، وأكثرها شيوعاً هو أن التسمية جاءت لأنه في الزمن البعيد كانت الكنائس تضع صناديق في الخارج لجمع الهدايا للمحتاجين. بينما تقول فرضية أخرى مشابهة أن التسمية جاءت لأن أصحاب المنازل كانوا يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحياناً طعامًا لأخذها لأسرهم يوم السادس والعشرين من كانون الأول (غداة عيد الميلاد).

 يوم الصناديق في المملكة المتحدة

 تقوم معظم المحلات التجارية في المملكة المتحدة وكندا في يوم الصناديق ببيع المخزون الفائض عن عيد الميلاد بتخفيض كبير في الأسعار. اليوم، أصبح يوم الصناديق من الأهمية بمكان لتجارة التجزئة لدرجة أنه يستمر غالباً لمدة أسبوع يسمى بأسبوع الصناديق.

 وتشير التقارير الصحفية التي غطت أوكازيون يوم الصندوق، أن 14 مليون مواطن هرعوا إلى المتاجر والمحلات للاستفادة من عروض هذا اليوم والتخفيضات الهائلة في الأسعار.

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