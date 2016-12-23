بالصور.. تدخل الأهالي حال دون قتل مستوطن لطفلين بالخليل

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الخليل – حال تدخل الأهالي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضّفة الغربية المحتلة، دون قتل مستوطن صهيوني، مساء أمس الخميس، لطفليْن فلسطينيين على مقربة من مدخل بلدة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ مستوطنًا يدعى (إلياهوا) طارد الطفلين الشقيقين أحمد صابر زامل أبو مارية (11 عامًا) وشقيقته ريتاج (7 أعوام) عندما كانا عائدين من مدرستهما في بيت زعتة شرق بيت أمر إلى منزلهما القريب من الشارع الالتفافي.

وأوضح عوض أنّ المستوطن يعمل مسؤولًا بما يسمى أمن مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي الخليل، وكان انحرف بسيارته محاولًا دهس الطفلين، وترجل من سيارته مُشهرًا مسدسه، قبل هروب الطفلين إلى أحد المنازل المجاورة للشارع.

وأفاد بأن قوّة من جيش الاحتلال حضرت إلى المكان، قبل أن يحاول المستوطن الاعتداء على والد الطفلين الذي حضر إلى المكان، موضحًا أن المستوطن دفعه وهدده أمام الجنود الذين لم يحركوا ساكنًا.

وأوضح عوض أنّ المستوطن معروف لدى السّكان ويكرر اعتداءاته واستفزازاته للسكان ولمزارعهم.