بالصور.. حديث الذكريات بعيون الكاميرا خلال 30 عاما

8372510-67788رؤية- شيرين صبحي

التصوير الفوتوغرافي هو أحد أهم الأدوات المستخدمة للاحتفاظ بالذكريات والعواطف. وفي عام 1982 التقت المصورة السويسرية باربرا دافاتز بزوجين شابين والتقطت العديد من الصور لهما، لكنها لم يكن لديها فكرة أنه سيكون بداية لمشروع صور ستعمل عليه لمدة 30 عاما. في ذلك الوقت، أخذت لقطات لإثنى عشر زوجا من الشبان السعداء.

مرت السنوات، وسجلت باربرا التغييرات التي حدثت داخل هذه العائلات. وتابعت التقاط الصور لهم أعوام 1988 و1997 و2014. فبعض هؤلاء الأسر كانوا رزقوا بأطفال، والبعض الآخر كانوا مع شركاء جدد أو صاروا بمفردهم.

تقول باربرا أنها بينما كانت تعمل على مشروعها؛ أصبحت شخصياتها بمثابة “عائلتها الفوتوغرافية”. في كتابها “مع مرور الوقت” الذي نشر مؤخرا، تقول أن اللقطات رغم أنها تمثل أزواج عاديون، لكن موهبة الفنان تكشف القصة الكاملة لعلاقاتهم والأحداث التي مروا بها وحياتهم خلف كل صورة.

هذه بعض صور مشروع باربرا الذي عملت عليه 30 عاما:

الصديقان بيني وآندي 1982 – بيني مع عائلته 2014 – آندي مع عائلته 2014

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بيانكا وآرنستو 1982- بيانكا وآرنستو 1997 – بيانكا وكارلو 2014

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كارول وسيرجي 1982- كارول وسيرجي 1988- كارول وسيرجي 2014

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باربرا وساشا 1982- ساشا وباربرا 1988- ساشا وعائلتها 2014

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فابيان وريجولا 1982- فيمبا وريجولا مع لوكاس 1997- فابيان 2014

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زونيد وماتياس 1988- زونيد وماتياس 2014

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ريكو وتايزيانا 1982- تايزيانا وريكو 1988- تايزيانا 2014

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