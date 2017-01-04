بالصور.. حريق تشيلي يخرج عن السيطرة

رؤية

سانتياجو – أعلنت السلطات المحلية المعنية بالطوارئ في مدينة “فالبارايسو” التشيلية، استمرار الحريق الذي شب، أول أمس الاثنين، وتضرر على إثره أكثر من 140 منزلًا، فضلًا عن إلحاق الإصابة بتسعة عشر شخصًا، بينهم أربعة من رجال الحماية المدنية والإطفاء.

وأوضح مدير خدمات الطوارئ الإقليمية خوان اتينزا أن الحريق لا يزال نشطاً، وأن خطر انتشاره لا يزال قائماً.

ويعمل نحو 80 عنصراً من رجال الإطفاء وأربع طائرات ومروحية على إخماد النيران التي طالت أكثر من 210 هكتارات من أراضي الغابات والمناطق السكنية في مدينة فالبارايسو الواقعة على الساحل الغربي لتشيلي، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».