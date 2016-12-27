بالصور.. حقائب مرحة

رؤية

لم تعد الحقائب مجرد إضافة رسمية لمظهرك، فبإمكانها التعبير عن مشاعرك أيضا وحالتك النفسي، وموضة الحقائب المرحة ذات التصاميم الطريفة انتشرت بشدة على منصات العرلاوض هذا العام.

فرأينا الحقائب المستوحاة من عالم الطعام، بألوان الدوناتس الزاهية، والبوب كورن، والبطيخ، وغيرها، إضافة إلى الحقائب كارتونية الطابع، شاهدنا هذه التصاميم لدى «كيت سبيد نيويورك»، و«آنيا هيندمارش»، و«موسكينو»، و«فيندي».

تستطيعين الآن الاستعانة بهذه الحقائب الطريفة في إطلالاتك اليومية المملوءة بالألوان والحيوية لمرح بلا حدود.

إذا كنت تملكين جرأة الفاشينيستات فتابعي هذه الصور لتلك الحقائب المرحة لتختاري منها ما يناسب إطلالتك المرحة والحيوية والمفعمة بالحياة.