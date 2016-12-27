بالصور.. ضحايا غابات جهنم بانتظار المجهول

أماني ربيع

بعيدا عن الحروب والصراعات كان عام 2016، من الأعوام القاسية على الكثيرين، حيث قست الطبيعة على الإنسان، وأظهرت وجهها القبيح.

ونتيجة لتزايد حرارة الأرض، ارتفعت سخونة المناخ، وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن 2016، ربما كان أكثر الأعوام حرارة في التاريخ بسبب بلوغ غاز ثاني أكسيد الكربون مستويات قياسية، ما فاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وشهد عام 2016 الكثير من حرائق الغابات التي التهمت منازل وأحلام الآلاف، وتحولت المساحات الخضراء إلى قطعة من جهنم، وأجلى على إثرها الأهالي من بيوتهم.

وقام المصور الأمريكي جيرمي، بتقديم صور مؤثرة عن ضحايا حرائق الغابات داخل أنقاض منازلهم، تكشف حجم الدمار الذي طال الأحياء والبيوت.

جيرمي أعد مشروعه لتكريم الضحايا وفي محاولة لجمع الأموال للأسر المتضررة، التي فقدت كل ما تملك، وتم تصوير هذه اللقطات عبر طائرات دون طيار.