بالصور.. طلب زواج رومانسي بين بوراك أوزجفيت و فهرية أفجان

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إسطنبول – نشرت بعض وسائل الإعلام التركية صوراً للنجم بوراك أوزجفيت والمشهور فى الوطن العربي بـ”بالي بيك” مع حبيبته الممثلة فهرية أفجان فى حفل عيد ميلاد الذي أقيم مساء أمس الجمعة الـ23 من ديسمبر الجاري.

وفاجأ بوراك أوزجفيت حضور حفل عيد ميلاد بتقديمه خاتم الزواج لحبيبته فهرية بشكل رسمي أمام الجميع، حيث جلس راكعاً على ركبتيه ممسكاً بالخاتم كأحدى المشاهد الرومانسية.

على جانب كان بوراك حدد موعد لجلوسه على طاولة الزفاف، الصيف القادم وتحديدا شهر يوليو ليدخل إلى القفص الذهبي.

بوراك يرتبط بفهرية منذ أكتر من عامين وكثيرا ما يتم سؤالهما حول موعد الزفاف ولكنهما لا يجيبان على تلك الاسئلة، على الرغم من ظهورهما المتكرر وتأكيدهما على علاقتهما وأنها تسودها السعادة والحب.

ولم يخرج بوراك لتأكيد أو نفي هذا الأخبار تاركا علامات استفهام كثيرة، فجمهور الثنائي يتمنى أن تمضي هذه الأيام سريعا حتى يأتي شهر يوليو 2017 ويرون نجمهم المفضل ببذلة الزفاف.

على جانب أخر، يحقق بوراك نجاحا عربيا فهو أصبح من أكثر الأسماء التي يتم اختيارها ليأتي إلى الدول العربية سواء ليلتقي بجمهوره، أو ليشارك في حملة إعلانية.