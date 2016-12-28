بالصور.. طوارئ روسيا تنتشل أجزاء جديدة للطائرة المنكوبة من البحر الأسود

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روسيا تواصل انتشال أجزاء الطائرة المنكوبة من البحر الأسود

رؤية

موسكو – واصلت وكالة الطوارئ الروسية، المعنية بالبحث عن جثث ضحايا وأجزاء الطائرة العسكرية المنكوبة، عمليات البحث  فى البحر الأسود حيث تحطمت الطائرة وعلى متنها 93 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت الصور انتشال بعض من أجزاء الطائرة، وذلك فى القوت الذى أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها عن انتشال الصندوق الأسود الثانى للطائرة، بعد يوم من انتشالها الصندوق الأسود الأساسى.

وأضافت الوزارة فى بيان لها “منذ أقل من نصف ساعة تم العثور ورفع الصندوق الأسود الثانى لطائرة “تو-154″، مشيرة إلى أنه تم “انتشال 17 جثة و223 قطعة من أشلاء الضحايا…”.

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طوارئ رؤسيا تعثر على جزء أخر من الطائرة المنكوبة
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استمرار عمليات البحث عن اجزاء الطائرة المنكوبة
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استمرار عمليان البحث عن اجزاء الطائرة المنكوبة

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