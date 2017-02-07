بالصور.. عربة من الذهب لنقل ملك تايلاند الراحل لمثواه الأخير

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بانكوك – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، مجموعة من الصور لعمال عكفوا على تزيين عربة خشبية بالذهب؛ لتقل ملك تايلاند الراحل بوميبون أدولياديج في رحلته الأخيرة، اعتقادا منهم أنها ستوصله إلى الجنة.

وبحسب النشطاء، يطلق على العربة اسم «النصر العظيم»، وبدأت أعمال صيانتها في يناير الماضي، ومن المقرر أن تستكمل عملية تزيينها بالذهب والمرايا بحلول سبتمبر المقبل.

من المعروف أن العربة ستحمل الجرة المزخرفة، التي تضم رفات الملك بوميبون أدولياديج، إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة سانام لوانج خارج القصر الملكي.

وكان الملك بوميبون ادولياديج فد توفي يوم 13 أكتوبر الماضي، بعد أن أمضى 7 عقود على العرش، مما أدخل البلاد في حالة حداد تستمر بالنسبة للعديد من التايلانديين لمدة عام، ولم يتحدد بعد موعد حرق جثمانه لكن ذلك لن يحدث قبل أكتوبر.