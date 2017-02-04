بالصور.. «فارس الشرق» بعيون فنانة كويتية

رؤية

القاهرة- يحتضن جاليري النيل بالزمالك، معرض “فارس الشرق” للفنانة التشكيلية الكويتية منى الدويسان، والذي يأتي المعرض استمرارًا لمحاولتها الجادة والممتعة في ممارسة فن التصوير الذي تعشقه من قبل التحاقها بالجامعة.

وقالت الفنانة منى الدويسان: ” يُعد المعرض واحدًا من أهم عروضي الشخصية والمنفردة، ويرجع ذلك لعدة أسباب أجد على رأسها هو أنني أقيمة في العاصمة المصرية “القاهرة”، تلك المدينة العريقة التي تمثل حلمًا لكل فناني العرب للعرض في قاعاتها ووسط فنانيها بزعامتهم للفنون بشكل عام والفن التشكيلي بشكل خاص”.

وأضافت: “زاد عشقي لفن التصوير بتدعيمه بالدرسة الأكاديمية بكلية التربية الأساسية “التصميم الداخلي”، ورغم إتجاهي إلى العمل الإعلامي لحقبة من الزمن وتحققي فيه من خلال الإذاعة الكويتية، إلا أن ممارسة الفن ظلت شغلي الشاغل وهمي الممتع والذي لم أستطع مقاومة أبتعادي عنه”.

الفنانة منى الدويسان خريجة كلية التربية الأساسية – تصميم داخلي – الكويت – 1988، عضو مجلس إدارة فى الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، عضو رابطة الحرف اليدوية فى باريس، عضو إتحاد التشكيليين العرب، المعرض الشخصى الأول مايو 2010 قاعة الفنون فى الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، المعرض الشخصى الثانى مايو 2016 جاليرى دار الفنون – الكويت، فضلًا عن العديد من المشاركات بدولة الكويت وخارجها. يستمر المعرض حتى23 فبراير، بجاليري النيل. “14 ش المنتزة – الزمالك”.