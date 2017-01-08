بالصور.. قوات الإمارات تقود عملية تأمين باب المندب

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أبو ظبي – وجّهت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية، بدعم وإسناد مباشر من التحالف العربي ودور فاعل من القوات المسلحة الإماراتية، صفعة قوية إلى ميليشيات الحوثي وصالح، وتمكنت من تحرير منطقة ذُباب الساحلية الاستراتيجية التي تبعد نحو 40 كلم عن مضيق باب المندب، والسيطرة على معسكر العمري، وسط تهاوي دفاعات الانقلابيين مع تقدم المقاومة باتجاه ميناء المخا.

كما واصلت الشرعية تقدمها في صعدة، وقتلت قياديين في جماعة الحوثي، مع تزايد الخلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء على وقع الهزائم المتكررة، حسبما أوردت «البيان» الإماراتية.

وأعلنت مصادر رئاسية عن انطلاق عملية الرمح الذهبي لتحرير محافظة تعز، بإشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومساندة التحالف العربي.

وقالت المصادر إن العملية تهدف إلى تحرير الساحل الغربي عبر ثلاثة محاور وصولاً إلى مدينة تعز، وإن وحدات من مختلف تشكيلات الجيش الوطني والمقاومة تشارك في العملية، بإسناد من قوات التحالف العربي على الأرض، ومن خلال القوات الجوية.

وبالتزامن أكدت مصادر أن القوات المسلحة الإماراتية قادت قوات التحالف العربي كجهد رئيس في عملية تحرير ذُباب والعمليات العسكرية الرامية لتأمين السواحل اليمنية على البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة عازمة على منع أي تهديد لأمن المنطقة واقتصادها ورفاه أبنائها، من خلال منع أي تهديدات لمضيق باب المندب الشريان التجاري الدولي.

وثمنت المصادر بطولات جنودنا البواسل في اليمن واعتبرتها تاج عز لكل أبناء الوطن، مشددةً على أن مواصلتهم الدفاع عن أشقائهم في اليمن نابع من إيمانهم بأن نجدة الشقيق واجب عليهم.

ولفتت المصادر إلى أن جنودنا البواسل قدموا دروساً في البذل والتضحية، وأثاروا إعجاب العالم بقدراتهم العسكرية وحرفيتهم العالية، مشيرةً إلى أنهم عازمون على إكمال مسيرة إعادة الشرعية لليمن وإغاثة إخوانهم اليمنيين. وقالت المصادر إن الإماراتيين في عام الخير ينشرون الخير والأمن والسلام لإخوانهم في اليمن.