بالصور.. كريسماس جميلات هوليود في العصر الذهبي

إليزابيث تايلورأماني ربيع

نعيش هذه الأيام أجواء الكريسماس المبهجة، حيث يتبارى الجميع، أشخاص عاديون ونجوم في تبادل التهاني والصور عبر مواقع التواصل المختلفة، لإبراز فرحة الأعياد.

وكانت الأستوديوهات الكبرى وقتها تحرص على تصوير نجومها البارزين في ديكورات تناسب أجواء أعياد الميلاد من ثلوج، وملابس سانتا كلوز، وتطبع بطاقات توزع على معجبي الجمهور.

بينما حرص عدد من النجوم والنجمات مثل إليزابيث تايلور وأودري هيبورن وغيرهن، على الاحتفال بشكل خاص سواء في المنزل أو مع الأصدقاء.

وفيما يلي تلقي نظرة معا إلى الوراء، ونستعيد الذكريات مع ألبوم كريسماس نجمات هوليود في العصر الذهبي.

صوفيا لورين

صوفيا لورين

إليزابيث تايلور

إليزابيث تايلور

إليزابيث تايلور إليزابيث تايلور إليزابيث تايلور إليزابيث تايلورإليزابيث تايلور

آفا جاردنر

آفا جاردنرآفا جاردنر آفا جاردنر

مارلين مونرومارلين مونرو مارلين مونرو مارلين مونرو

شيرلي تمبلشيرلي تمبل شيرلي تمبل شيرلي تمبل

لورين باكاللورين باكال لورين باكال

جين تريني جين تريني

جوان كاروفوردجوان كراوفورد

جين هارلوجين هارلو

كارول لومباردكارول لومبارد

بيتي جاربلبيتي جاربل

هيدي لامارهيدي لامار

لانا ترينرلانا تيرنر

بيتي ديفيزبيتي ديفيس

شارون تيتشارون تيت

كيم نوفاككيم نوفاك

أودري هيبورنأودري هيبورن أودري هيبورن أودري هيبورن

بيتي جاربلبيتي جاربل

 

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