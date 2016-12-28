بالصور.. كريسماس جميلات هوليود في العصر الذهبي

أماني ربيع

نعيش هذه الأيام أجواء الكريسماس المبهجة، حيث يتبارى الجميع، أشخاص عاديون ونجوم في تبادل التهاني والصور عبر مواقع التواصل المختلفة، لإبراز فرحة الأعياد.

وكانت الأستوديوهات الكبرى وقتها تحرص على تصوير نجومها البارزين في ديكورات تناسب أجواء أعياد الميلاد من ثلوج، وملابس سانتا كلوز، وتطبع بطاقات توزع على معجبي الجمهور.

بينما حرص عدد من النجوم والنجمات مثل إليزابيث تايلور وأودري هيبورن وغيرهن، على الاحتفال بشكل خاص سواء في المنزل أو مع الأصدقاء.

وفيما يلي تلقي نظرة معا إلى الوراء، ونستعيد الذكريات مع ألبوم كريسماس نجمات هوليود في العصر الذهبي.

صوفيا لورين

إليزابيث تايلور

آفا جاردنر

مارلين مونرو

شيرلي تمبل

لورين باكال

جوان كاروفورد

جين هارلو

كارول لومبارد

بيتي جاربل

هيدي لامار

لانا ترينر

بيتي ديفيز

شارون تيت

كيم نوفاك

أودري هيبورن

بيتي جاربل