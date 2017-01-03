بالصور.. كيف احتفلت أنجلينا جولي بالعام الجديد

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كاليفورنيا – نشر موقع mirror صورا لاحتفال النجمة العالمية أنجلينا جولى وأطفالها الستة بحلول العام الجديد فى ولاية كولورادو، التى سافروا إليها بعد الكريسماس للاستجمام بعيدا عن الكاميرات والإعلام.

وأشار الموقع إلى أن أنجلينا ظهرت سعيدة وبصحة جيدة برفقة أبنائها كما أنهم كانوا يمارسون رياضة التزلج على الجليد.

تأتى هذه الرحلة بعد أن تمكن النجم براد بيت من رؤية أبنائه وتقديم الهدايا لهم فى الكريسماس، وقال مصدر للموقع إن أنجلينا جولى هى التى نظمت هذا اللقاء.

يشار إلى أن أنجلينا جولى تقدمت بطلب للطلاق من النجم العالمى براد بيت فى شهر سبتمبر الماضى، بعد عامين من الزواج، واتفق الثنائى على نظام مؤقت لحضانة الأطفال.