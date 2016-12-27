بالصور.. كيف احتفلت النجمات بالكريسماس؟

جويل مارديديانرؤية

مع قدوم موسم الأعياد، حرص عدد كبير من نجمات مصر والوطن العربي مشاركة جمهورهم بالاحتفال بهذه المناسبة المبهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تطبيقات تعديل الصور والفلاتر بطلة العديد من معاياداتا لنجمات، بينما لجأت أخريات للتصوير بجانب شجرة عيد الميلاد، وقامت خبيرة التجميل جويل مرديديانه بعمل جلسة تصوير مع أسرتها خصيصا لهذا الأمر.

نقدم إليكم ألبوما بأجمل صور النجمات مع شجرة عيد الميلاد..

جويل مارديديان

جويل مارديديان christmass7 christmass8 جويل مارديديان

إليسا

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يارا

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نيكول سابا

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نوال الزغبي

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شاكيرا

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سيرين عبد النورchristmass22

كارول سماحةchristmass21

إيمان العاصيchristmass16

ياسمين رئيس
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بشرىchristmass3

ميريام فارسchristmass12

غادة عبد الرازقchristmass19 christmass18

هند صبريchristmass6

نادين نجيمchristmass2

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