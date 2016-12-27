بالصور.. كيف احتفلت النجمات بالكريسماس؟

رؤية

مع قدوم موسم الأعياد، حرص عدد كبير من نجمات مصر والوطن العربي مشاركة جمهورهم بالاحتفال بهذه المناسبة المبهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تطبيقات تعديل الصور والفلاتر بطلة العديد من معاياداتا لنجمات، بينما لجأت أخريات للتصوير بجانب شجرة عيد الميلاد، وقامت خبيرة التجميل جويل مرديديانه بعمل جلسة تصوير مع أسرتها خصيصا لهذا الأمر.

نقدم إليكم ألبوما بأجمل صور النجمات مع شجرة عيد الميلاد..

جويل مارديديان

إليسا

يارا

نيكول سابا

نوال الزغبي

شاكيرا

سيرين عبد النور

كارول سماحة

إيمان العاصي

ياسمين رئيس



بشرى

ميريام فارس

غادة عبد الرازق

هند صبري

نادين نجيم