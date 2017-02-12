بالصور.. لوحات تحتفي بعيد الحب

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القاهرة- يحتضن جاليري ضي، السبت المقبل، معرضا جماعيا بعنوان “الحب”، لعشرة فنانين هم: أشرف رسلان، وليد عبيد، غادة عبد الملك، هند الفلافلي، أسماء النواوي، حسام صقر، إيناس الصديق، محمد عبد الهادي، رشا رجب، وكريستوف نيكولاس.

وأوضح هشام قنديل، أن المعرض فكرة الفنانة إيناس الصديق والتى ساهمت بجهد كبير فى الإعداد لهذا المعرض والذى يقام بمناسبة عيد الحب، ويعبر عن مفهوم الحب بشكل عام فى حياة الناس ويتناوله كل فنان مشارك بأسلوبه الخاص به فى الأداء وشخصيته المستقلة دون تقريرية مباشرة أو نمطية، ويعتبر الفنانون العشرة المشاركون من أبرز ما أفرزته قريحة التشكيل المصرى من جيل الوسط وجيل الشباب.

وقالت إيناس الصديق صاحبة فكرة المعرض ومنسقته، معرض الحب فلسفته الأساسية هى الاحتفال بالحب مع الفنانين التشكيلين، حيث يقدم كل فنان فلسفته الخاصة عن الحب من خلال كتابه سطرين أو ثلاثة عن معتقداته الخاصة ورؤية الحب وتقديم أعمال خاصة بالمعرض. ولا تعتمد أعماله على حب الحبيب فقط، لكن قد يكون الأم أو الابن أو فقد الحب… فالحب مفهوم شامل و كبير.

وسينظم الجاليرى على هامش المعرض أمسية ثقافية حول المعرض يشارك فيها مجموعة من الفنانين والنقاد، كما سيقام على هامش المعرض حفل موسيقى فى الافتتاح والختام وستشدو فيه المطربة نغم إيهاب وعازف الكمان يوسف نديم والموسيقى إبراهيم الحداد.