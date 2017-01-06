بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد تأمين الكنائس

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القاهرة – تفقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، الخدمات الأمنية على عدد من الكنائس، للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها، والتي بدأت منذ فجر اليوم الجمعة، وذلك لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، بالتزامن مع الاحتفالات والقداسات التي ستقام بها، والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أي سيارات أو دراجات بخارية بها.

وحرص مدير أمن القاهرة، على تفقد كنائس شبرا وروض الفرج التى تشهد حضور جماهيرى كبير، ومناطق الوايلى والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالإضافة لكنائس المعادى وحلوان، والتقى بالقساوسة والمسئولين عن تلك الكنائس للاطمئنان على عملية التأمين من الداخل والخارج، والاستماع لأية ملاحظات لهم، وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة، وأعربوا عن شكرهم لرجال الشرطة على الاهتمام الكبير بتوفير إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الكنائس والقداسات التى تقام بها، كما أورد موقع «اليوم السابع».

كما تفقد مدير الأمن البوابات الإلكترونية X- RAY لفحص المترددين عليها، حيث تم استخدام أحدث الأجهزة التى تستخدم لأول مرة، والتى قامت وزارة الداخلية بتعزيز المديرية بها تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة إلى تشديده على قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء إحترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الإنتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس التي ستشهد إحتفالات وقداسات بهذه المناسبة.

وشدد مدير أمن القاهرة على خدمات البحث الجنائى، بتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التى تشهد احتفالات – مع استمرار كافة الخدمات لحين انتهاء كافة الاحتفالات والقداسات، وانصراف المصلين، وهدوء الحالة الأمنية فى كافة أنحاء المحافظة .