بالصور .. مراسم دفن الزعيم الإيراني أكبر رفسنجاني

رؤية – بنده يوسف

طهران – شيعت حشود غفيرة من المواطنين الايرانيين جثمان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني، من مصلى جامعة طهران.

وقد اقيمت صلاة الجنازة بإمامة المرشد الأعلى علي أكبر خامنئي في مصلى جامعة طهران.

وتحرك المشيعون من جامعة طهران إلى شارع انقلاب/الثورة إلى مرقد الإمام الخميني، الذي سيدفن رفسنجاني إلى جواره في مقابر روضة الزهراء جنوب طهران.

وقد تباينت المشاعر لدى المشيعين بين التأييد لخامنئي وهو ما ظهر من جانب المحافظين، وبين الإصلاحيين الذين رفعوا شعارات طالبوا فيها برفع الحصار عن الزعماء الإصلاحيين، وقالوا أن رفسنجاني أوصى أنصاره بدعم الرئيس الأسبق محمد خاتمي ومساندته.