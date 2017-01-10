بالصور .. مراسم دفن الزعيم الإيراني أكبر رفسنجاني

فائزة هاشمي وهي ترفع علامة النصر والنضال لأنصار أبيها
فائزة هاشمي وهي ترفع علامة النصر والنضال لأنصار أبيها

رؤية – بنده يوسف

 طهران – شيعت حشود غفيرة من المواطنين الايرانيين جثمان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني، من مصلى جامعة طهران.

 وقد اقيمت صلاة الجنازة بإمامة المرشد الأعلى علي أكبر خامنئي في مصلى جامعة طهران.

 وتحرك المشيعون من جامعة طهران إلى شارع انقلاب/الثورة إلى مرقد الإمام الخميني، الذي سيدفن رفسنجاني إلى جواره في مقابر روضة الزهراء جنوب طهران.

 وقد تباينت المشاعر لدى المشيعين بين التأييد لخامنئي وهو ما ظهر من جانب المحافظين، وبين الإصلاحيين الذين رفعوا شعارات طالبوا فيها برفع الحصار عن الزعماء الإصلاحيين، وقالوا أن رفسنجاني أوصى أنصاره بدعم الرئيس الأسبق محمد خاتمي ومساندته.

 

نقل جثمان هاشمي من حسينية جماران إلى مصلي جامعة طهران
نقل جثمان هاشمي من حسينية جماران إلى مصلي جامعة طهران

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رجل الدين السني الشهير مولانا عبد الحميد يشارك في جنازة رفسنجاني
رجل الدين السني الشهير مولانا عبد الحميد يشارك في جنازة رفسنجاني

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صور خاتمي في يد أنصار رفسنجاني
صور خاتمي في يد أنصار رفسنجاني

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الاستعدادت في مرقد الخميني لاستقبال رفسنجاني
الاستعدادت في مرقد الخميني لاستقبال رفسنجاني
خامنئي في إمامة صلاة الجنازة على رفسنجاني
خامنئي في إمامة صلاة الجنازة على رفسنجاني

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نقل جثمان رفسنجاني إلى مرقد الخميني جنوب طهران
نقل جثمان رفسنجاني إلى مرقد الخميني جنوب طهران
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جثمان رفسنجاني يصل مرقد الخميني في مقابر روضة الزهراء جنوب طهران

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