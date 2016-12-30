بالصور .. مظاهرات تجوب أنحاء سوريا في أول أيام الهدنة

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دمشق – خرج آلاف السوريون في مظاهرات متفرقة بأنحاء سوريا الواقعة تحت سيطرة المعارضة ، في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبرزت مظاهرات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق تحت شعار “الثورة تجمعنا”، طالب فيها المشاركون بتوحيد صفوف الثوار استعدادا للمرحلة القادمة.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإحدى المظاهرات في مدينة دوما، تؤكد كافة لافتاتها المرفوعة على ضرورة توحيد الصفوف، وتجاوز الخلافات.

كما خرجت مظاهرات في مناطق بحلب، منها الأتارب، والدانا، وترمانين، وفي ريف إدلب، خرجت عدة مظاهرات في سراقب، وسرمدا.

ويهدف المتظاهرون من خلال عودتهم إلى الشارع، للتأكيد على مضيهم نحو الخلاص من النظام ، رغم تقديمهم مئات الآلاف من القتلى والجرحى.

كما تعد هذه المظاهرات رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الغالبية من الشعب السوري لم يتراجع خطوة إلى الخلف، إضافة إلى أنه ملتزم باتفاقية وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن نظام الأسد ومنذ الصباح ، خرق الهدنة عدة مرات في مناطق مختلفة بريف دمشق، وإدلب.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أسماء فصائل المعارضة السورية التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، تشمل ما يقرب 50 ألف شخص موجودين على الأراضي السورية، وتضم: “فيلق الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وثوار الشام، وجيش المجاهدين، وجيش إدلب، والجبهة الشامية”.

وأوضح البيان أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، ليست جزءا من الاتفاق، وأن تركيا وروسيا تضمنان تطبيقه.