بالصور.. مقابر اليهود بالقاهرة.. سياسة أفسدت التاريخ

عاطف عبداللطيف – هدى إسماعيل

القاهرة – خلف زجاج السيارات يقبع المارة منتظرين الوصول إلى وجهتم، ولأن عجلة الحياة السريعة في مصر لا تدع أحدًا يهتم بالتفاصيل، تجد نفسك كل صباح تمر أمام «ترب اليهود» بمنطقة البساتين في قاهرة المعز دون أن تدرك أن هناك إرثًا وتاريخًا مدفونًا يتوارى خلف أطنان من الزبالة والعشوائيات، إنها المقابر التي تعد ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم، بعد جبل الزيتون بالقدس الشريف.

وتضم “مقابر اليهود” في القاهرة، رفات اليهود الذين ماتوا في مصر قبل هجراتهم الجماعية، عقب مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي إلى جانب فرنسا وانجلترا على مصر عام 1956.

تقع مقابر اليهود في الجهة الشرقية لحي البساتين، ويحيط بها من الخارج سور تهدم معظم أجزائه، وتحاصرها ورش لصناعة الرخام وبعض المساكن العشوائية، وبمجرد أن تطأ قدماك أرض المقابر تتجمع حولك الكلاب الضالة وكأنك تعديت على أملاكهم الخاصة وعلى بعد خطوات ليست بعيدة تجد بجانب القبور أماكن تستخدم كوكر للمخدرات وحقن الماكس وتذاكر الهيروين التي يتجمع المدمنون بمجرد أن يحل الظلام على المنطقة مستغلين خمائل الأشجار التي تحيطها لتتحول أرض التاريخ إلى وكر لتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة، أما نهارًا فرعاة الغنم لا يدعون أحدًا يدخل إلى مقابر اليهود حتى أنهم اعترضوا على وجودنا وسط القبور.

البداية

في القرن التاسع الميلادي، منح الأمير «أحمد بن طولون» مقابر لليهود بمنطقة البساتين في القاهرة، ومن أشهر من دفن هناك «يعقوب بن كلس»، الذي عهد إليه الخليفة المعز لدين الله بولاية الخراج، موضحًا أن درجة التسامح وصلت بين المسلمين واليهود- آنذاك- إلى تعيين الخليفة الحاكم بأمر الله لطبيب خاص يأتمنه على حياته من اليهود وهو «صفير اليهودي».

واهتم اليهود بإقامة مقابرهم في أرقي أحياء الأسكندرية والقاهرة القديمة، وقاموا ببناءها على أحدث طراز معماري يهودي في العصر القديم، وشيدوها على مساحات شاسعة، وتعتبر مقابر اليهود الواقعة في ميدان الخرطوم بالحي التلاتيني بالإسكندرية أمام كلية الطب، أكبر مقابر اليهود.

حوض موصيري

ذكرت دراسة تابعة لوزارة الآثار المصرية أن المقبرة الوحيدة المسجلة كأثر هي «حوض موصيرى»، المسجل عام 1989 والمدفون به عائلة «موصيري»، الذي يعد من أهم أثار اليهود في مصر، وذلك لإحتوائه على شواهد قبور ذات قيمة فنية عالية، واحتوت على برديات الجنيزة الأثرية الشهيرة التي تصف حياة الجالية اليهودية المصرية وواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود في بداية العصر الإسلامي، وقام المجلس الأعلى للأثار بترميمه منذ فترة طويلة.

أشهر من دفن بالبساتين

أبوحصيرة

أبو حصيرة هو «يعقوب بن مسعود»، حاخام يهودي، توفى عام 1880، في قرية «دميتوه» التابعة لدمنهور بمحافظة البحيرة، والذي يعتقد عدد من اليهود أنه شخصية مباركة.

ويزوره عدد من السائحين اليهود من إسرائيل، والدول الغربية سنويًا، وذلك قبل قرار منع إقامة المولد، من قِبل السلطات المصرية.

سعيد الفيومي

الحاخام سعديا غاؤن، المعروف أيضًا باسم «سعيد الفيومي»، هو يهودي مصري، مدفون داخل مقابر اليهود بالبساتين، وهو من اليهود المصريين الذين كتبوا الكتاب المقدس باللغة العربية ووضع أسس النحو العبري، واعتبر دوليًا بوصفه شخصية اليهودية البارزة والأدبية والسياسية في العصور الوسطى، وكان قد هرب إلى القاهرة من الإرهاب الأوروبي.

ستة الماسفي

تعتبر «ستة الماسفي» من أغنى أغنياء الجالية اليهودية عام 1900، ويأتي سبب شهرتها عندما تبرعت «ستة الماسفي» من طائفة القرائيين بقطعة أرض بمنطقة العباسية إلى الجالية اليهودية، وعقب وفاتها جمع أبناء الطائفة مبالغ كبيرة من الأموال لبناء معبد تدفن داخله، بمبادرة من الحاخام طوبيا، رئيس الطائفة في مصر- وقتئذ-، وبالفعل تم بناؤه عام 1925، وأطلق عليه اسم «موسى الدرعي».

شحاته هارون

يهودي مصري يساري معارض لإسرائيل، دفن بمقابر البساتين عام 2001، عقب إصابته في نهاية حياته بمرض “الزهايمر”، ولم يعد يستطيع التعايش والتواصل مع المجتمع، وعندما توفي رفضت عائلته أن يصلي عليه السفير الإسرائيلي بالقاهرة، واستأجرت حاخامًا من فرنسا، ليصلي عليه حتى لا يحضر حاخام من إسرائيل، الذي ظلّ طوال حياته يهاجم وجودها ويرفضه.

نادية هارون

نادية هارون، نائب رئيس الطائفة اليهودية، هي بنت اليساري المصري، شحاته هارون، توفيت عام 2014، وتم دفنها داخل مقابر اليهود بالبساتين، وشهدت مراسم جنازتها أحداثًا غريبة، كان أولها تأخر مراسم الجنازة خمسة أيام لتعذر حضور حاخام يهودي كي يصلي عليها قبل دفنها، بالإضافة إلى الحالة الهستيرية التي انتابت شقيقتها ماجدة هارون.

في عام 1978 أطلقت كارمن واينشتاين، رئيس الطائفة اليهودية في القاهرة، نداءً إلى اليهود في العالم عبر وسائل الإعلام من أجل إنقاذ مقابرهم وبالفعل استجاب اليهود في فرنسا من خلال جمعية المحافظة على التراث، والتي تضم في عضويتها يهودًا مصريين وأرسلوا أموالاً من أجل بناء سور حول مقابر اليهود بالقاهرة، بالإضافة إلى تعيين 3 حراس لمقابرهم، وعلى الرغم من إنفاق اليهود آلاف الدولارات على تذاكر الطائرات، إلا أنهم لم يدفعوا الأموال اللازمة لبناء سور لتلك المقابر، وبين نداءات اليهود وأروقة الحكومة ودهاليز السياسة، تاه جزء من تاريخ مصر خلف أطنان من المخلفات والعشوائيات، ولعل عدم اهتمام الجالية اليهودية عبر عقود بترميم مقابر اليهود بالبساتين جعل منها «خرابة».