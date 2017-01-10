بالصور.. موعد مع الموت من أجل التعليم

إعداد – رقية كامل

تدنى مستوى التعليم بشكل واضح في العشر سنوات الماضية، وفق ما أكدت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، فيترك الأطفال مدارسهم لأسباب عديدة، منها الفقر وارتفاع نسبة عمل الأطفال، وأخيرا أحد أهم الأسباب، صعوبة الوصول للمدارس في المناطق النائية.

وقد تعهدت 164 حكومة، خلال المنتدى العالمي للتربية بضمان انتفاع الجميع بالتعليم، ولكن مازال التعليم حتى الأن في بعض المناطق مجرد رفاهية للأطفال، وللبعض الأخر مغامرة خطيرة تتضمن طرق وعرة وتتطلب شجاعة مفرطة.

وهنا بعض الصور التي التقطها المصورون حول العالم لأصعب الطرق التي يضطر الأطفال للمرور بها للوصول للمدرسة:

-تعبر الفتيات في سيريلانكا قطعة من الخشب أعلى سور “جاليه فورت” الذي تم إنشاءه من القرن السادس عشر.

-أندونيسيا.. طوف من البامبو يعبر عليه الفتيات للضفة الأخرى من نهر “سيهيرانج” للوصول للمدرسة.

-وفي أندونيسيا أيضا يعبر الأطفال على حبل طوله لا يتعدى ال 30 قدم فوق نهر “بادانج” في طريقهم لمدرستهم.

-الطريق الوحيد للمدرسة في “دونج جوان” بالصين في البرد القارص عبر جسر مكسور متأرجح.

-طفلة في ميانمار تمتطي ثورًا وحدها في طريقها إلى المدرسة.

-الهند: أطفال لا يتعدى أعمارهم 12 عام يعبرون جسر من الأشجار بالغابة.

-قد تبدو الصورة مغامرة طريفة، ولكن أن تعبر 800 متر من الحبل على ارتفاع 400 متر من النهر يوميا للذهاب للمدرسة بكولومبيا في عمر العاشرة وحدك أمرا مخيف.

-معظم المغامرين يعتبرون عبور جبل الهيمالايا أمنية من أمنياتهم.. بعض الأطفال في الهند يمرون بهذه المغامرة بشكل شبه يومي للذهاب للمدرسة

-عبر سلالم غير مثبته يصعد أطفال الصين في “زانج جياوان” للوصول للمدرسة أعلى الجبل.

-الصين: في رحلة لمدة خمس ساعات على الأقل يصعد بعض أطفال الصين مسار جبلي صخري عرضه أقل من 100 سم للوصول للمدرسة.