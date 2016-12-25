بالصور.. نظرة على أناقة كيت ميدلتون في 2016

أماني ربيع

استطاعت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون منذ دخولها قصر باكينجهام عام 2011 أن تصبح محطا للأنظار بأناقتها التي تتسم بالبساطة وعدم التكلف.

ربما يختلف البعض على ذلك، لكنها نجحت في التحول إلى أيقونة موضة يتابعها نساء العالم، ربما يشاهد البعض إطلالاتها ويصنفها عادية، لكن كيت نفسها تعلم ذلك وتحرص عليه، فهي تقدم نفسها دائما باعتبارها فردا من الشعب وليست جزءا من العائلة الملكية.

وتشجع كيت دائما المصممين البريطانيين، مثل «إردم» و«جيني بيكهام»، ومن مصمميها العالميين المفضلين «دولتشي أند جابانا».

وتحرص كيت على ارتداء فساتين بقصات بسيطة، وفي السهرات ترتدي فساتين من لون واحد طويلة عادة، بينما تكتفي بالفساتين المنقوشة في الإطلالات الصباحية.

ونرى التنورات الناعمة والجاكيت حاضرة غالبا في إطلالاتها، وإذا كانت تراعي البساطة في ملابسها، فهي عاشقة للقبعات المترفة..

اليوم نقدم لكم ألبوما بأجمل إطلالاتها لعام 2016..