بالصور.. هكذا قضت أسرة دوقة كامبريدج أعياد الميلاد

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لندن – شوهد الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وهما في طريقهما لحضور قداس عيد الميلاد في كنيسة ” St Mark’s” في بلدة بوكلبوري في مقاطعة باركشير ، والتي تبعد مسافة ما يقرب من 170 ميل عن ساندرينجهام وهو المكان الذي اعتادت العائلة المالكة حضور قداس أعياد الميلاد وقضاء عطلة أعياد الميلاد فيه.

حضر قداس أعياد الميلاد بصحبة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كمبريدج، طفليهما الأمير جورج والأميرة تشارلوت، ووالدي كيت مايكل وكارول ميدلتون، وشقيق كيت الأصغر جيمس، وشقيقتها بيبا وخطيبها جيمس ماثيوز.

أسرة كمبريدج ظهرت أمام كنيسة ” St Mark’s” في معاطف وإطلالات شتوية أنيقة، الأميرة تشارلوت كانت ترتدي معطف أزرق أنيق، بينما ارتدي شقيقها الأمير جورج معطف صوفي أنيق ذو لون رمادي من ماركة ” Pepa & Co” ، ولقد ارتدت كيت معطف أنيق ذو لون أحمر داكن من ماركة ” Hobbs” سبق وأن شوهدت به في عام 2013.

هذه هي المرة الثانية التي يغيب فيها دوق ودوقة كمبريدج عن حضور قداس أعياد الميلاد وقضاء عطلة أعياد الميلاد في ساندرينجهام، كعادة أفراد العائلة المالكة البريطانية، وكانت المرة الأولى في عام 2012 بسبب معاناة كيت من الغثيان الصباحي أثناء حملها في الأمير جورج ولقد قضى الزوجان عطلة أعياد الميلاد في ذلك العام في منزل والدي كيت.