بالصور والفيديو.. «والت ديزني» رقم صعب في صناعة أفلام الكارتون

إعداد – حسام السبكي

تعد شركة “والت ديزني” الأمريكية واحدة من أشهر شركات صناعة أفلام الكارتون إن لم تكن أشهرها على الإطلاق على مستوى العالم.

تُعرف شركة والت ديزني اختصارًا بـ “ديزني”، وهي من أكبر الشركات العالمية في مجال وسائل الإعلام والترفيه.

تأسست الشركة في أكتوبر من العام 1923، على يد الأخوين “والت” و”روي” ديزني، وبدأت عملها كإستوديو لفن الرسوم المتحركة، والمعروفة باسم “الأنيماشين”، والذي أصبح لاحقًا واحدًا من أكبر الإستوديوهات العاملة في هذا الحقل في مدينة الأفلام الأمريكية المعروفة “هوليوود”.

اتخذت شركة “والت ديزني” مقرها الأول والرئيسي في إستديوهات والت ديزني في بربانك، كاليفورنيا.

1- فيلم “عجائب أليس”:

وبالعودة للبدايات، ففي أوائل عام 1923 وبالتحديد في “كانساس سيتي”، بولاية “ميزوري” قام رسام الرسوم المتحركة “والت ديزني” بإنتاج فيلم قصير بعنوان “بلاد عجائب أليس”، والتي ظهرت خلال أحداثه الممثلة الطفلة “فرجينيا ديفيس” تفاعل مع شخصيات الرسوم المتحركة، وكان الهدف أن يكون الفيلم جزءًا من سلسلة “أليس بلاد العجائب”، واستمر إنتاجها حتى عام 1927.

2- شخصية “ميكي ماوس”:

ولعل من أبرز الشخصيات الكرتونية المعروفة في أفلام “والت ديزني”، هي شخصية “ميكي ماوس”، والتي شهدتها ظهورها الأول عام 1928، وهي شخصية ترمز إلى الفأر الأسود الذي يرتدي بنطلون أحمر وأحذية صفراء وقفازات بيضاء، ويشبه في مشيته الإنسان، وهو يعد رمزًا مميزًا لشركة “والت ديزني”.

وقد كان الظهور الفعلي الأولى لشخصية “ميكي ماوس”، في نوفمبر 1928، في فيلم الرسوم المتحركة “ستيمبوت ويلي”، أو المعروف باسم “ويلي السفينة البخارية”.

وقد ظهرت شخصية “ميكي ماوس” أيضًا في 130 فيلمًا آخرين، من بينها فيلم “ذي باند كونسرت”، أو المعروف بـ “حفلة الفرقة الموسيقية” عام 1935، وفيلم “برايف ليتل تايلور” أو المعروف بـ “الخياط الصغير الشجاع” عام 1938، فيلم “فانتازيا” عام 1940.

وتشتهر أفلام “ميكي ماوس” بالقصر، إلا أن بعضها أفلام طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن شخصية “ميكي ماوس” ظهرت أيضًا في العديد من القصص المصورة منذ عام 1930.

3- فيلم “بياض الثلج والأقزام السبعة”:

في تطور جديد، حاولت من خلاله “والت ديزني”، دفع الرسوم المتحركة نحو أبعاد أخرى، وأتى ذلك من خلال أول إنتاج كارتوني لفيلم طويل، كان ذلك في عام 1934، واستمر العمل عليه نحو ثلاث سنوات، وأطلق عليه ” سنو وايت (بياض الثلج) والأقزام السبعة”، وهو مقتبس من قصة “بياض الثلج” للأخوين جريم، والتي ظهرت في العام 1812، وتعود جذورها إلى التقاليد الأوروبية القديمة.

ظهر الفيلم للنور في دور العرض في ديسمبر من العام 1937، وحقق أعلى الإيرادات خلال عامين من عرضه في عام 1939.

4- شركة “والت ديزني” والحرب العالمية:

استفادت “والت ديزني” من الأرباح التي جنتها من “سنو وايت”، وقامت ببناء استوديو جديد على مساحة 51 فدانًا، في مدينة بوربانك بولاية كاليفورنيا، وأطلق عليها “ديزني الجديدة”، وهي الشركة المعروفة حاليًا، وبدأت عملها الفعلي في عام 1939، وطرحت الشركة في العام التالي اسمها رسميًا للمرة الأولى.

استمر الإنتاج في إستديو الرسوم المتحركة والقصيرة بإنتاج أفلام “بينوكيو” و”فانتازيا” عام 1940، و”دامبو” عام 1941، و”بامبي” عام 1942.

وتسببت الحرب العالمية الثانية في انخفاض أرباح شركة “والت ديزني”، ولعل السبب في ذلك يرجع لضغوط الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت، والتي دفعت “والت ديزني” لتقديم الكثير من أعمال الرسوم المتحركة لحساب القوات المسلحة الأمريكية، بتكليف مباشر من الحكومة الأمريكية والكندية، لإصدار أفلام التدريب الحربي والدعاية العسكرية، وتحولت بموجب ذلك 90% من العاملين في “والت ديزني” إلى الأفلام الحربية مع حلول العام 1942.

5- شركة “والت ديزني” بعد الحرب العالمية الثانية:

أسفرت الحرب العالمية الثانية عن انخفاض حاد في أعداد الموظفين العاملين في “والت ديزني”، كما كان رأس المال المتدني للشركة سببًا توجه الشركة نحو إنتاج الأفلام الروائية، من أمثال “أفلام الحزمة”، ثم أنتجت عددًا من الأفلام القصيرة كـ “وكاباليروس ثلاثة” عام 1944، و “وقت الموسيقي” عام 1948، والتي لم تحظى بإقبال جماهيري على المستوى المطلوب.

كما تفرغ استوديو “والت ديزني” لإنتاج الأفلام الوثائقية، فظهر فيلم “الأغنية في الجنوب” عام 1946، و”عزيز جدًا على قلبي” عام 1948، وظهرت أيضًا سلسلة مغامرات واقعية مثل “جزيرة الختم” عام 1948، و”المرج والتلاشي” عام 1954، والأخيرة حازت شعبية كبيرة وفازت بالعديد من الجوائز.

ثم ظهر فيلم “سندريلا” عام 1950، والذي حاز شهرة كبيرة وصلت إلى منطقتنا العربية، وهو أحد أهم منتجات “والت ديزني” في هذه الفترة من الرسوم المتحركة الروائية الطويلة.

وتضمنت إصدارات تلك الفترة أيضًا فيلم “بيتر بان” عام 1953، والتي بدأ العمل على انتاجها قبيل الحرب العالمية الثانية.

ثم ظهرت أفلام الحركة لـ “والت ديزني”، والتي كان من بينها “جزيرة الكنز” عام 1950، و”قصة روبن هود ورجاله” عام 1952، و”السيف”، و”روز” عام 1953، و”فرس تحت البحر” عام 1954.

وفي عام 1953 أسست شركة “والت ديزني” شركة توزيع خاصة بها، أطلق عليها اسم “بوينا فيستا”، لتنتهي بذلك حقبتها من التعاون مع شركات التوزيع، والتي كان أهمها شركة “ار كي أو”.

6- أعمال مشتركة:

في أواخر عام 1950، وتحديدًا في شهر ديسمبر، تعاونت “والت ديزني” وشركة المشروبات الغازية المعروفة “كوكا كولا”، فأنتجت أول ديزني بعيدًا عن شاشات السينما، في التلفزيون، وذلك عبر شبكة “ان بي سي” التلفزيونية، فقدمت من خلاله فقرة خاصة من “ساعة في بلاد العجائب”.

إلا أن التعاون الأبرز كان بعد أربع أعوام، وتحديدًا في أكتوبر 1954، حيث أنتجت شبكة “آي بي سي” أول مسلسل لشركة “ديزني”، وأطلق عليه “ديزني لاند”، والذي أصبح أطول مسلسل تلفزيوني في التاريخ، وشهد انطلاقة جديدة للشركة، فأنتجت من بعده مسلسلات جديدة، فضلًا عن إعادة بث القديم منها.

وبعد هذا التعاون، أصبحت شبكة “آي بي سي” شريكًا مباشرًا لـ “ديزني” في تمويل وتطوير مشاريع “ديزني الجديدة”، والذي يتخذ من بلدة “اناهيم” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا ثابتًا له.

7- “ديزني لاند”:

تلك كانت مقدمات لمشروع من أضخم مشاريع شركة “والت ديزني، وهي “ديزني لاند” أو مدينة ديزني، وهي فكرة ببساطة تشبه فكرة الحدائق أو المتنزهات العامة التي يقضي فيها الآباء والأمهات والأطفال وقتًا للمتعة ويكون مكان لتجمعهم في الوقت ذاته، وهو ما كشفت عنه ديزني النقاب في عام 1954.

وقد افتتحت المدينة رسميًا لعامة الناس في يوليو 1955.

وفي نفس الفترة بدأت “ديزني لاند” البث التلفزيوني المباشر، فاستضافت لينكليتر ورونالد ريجان.

وقد تطورت مدينة ديزني في جذب الزوار من جميع أنحاء أمريكا والعالم بوسائل عدة، وأنتجت القطار الكهربائي عام 1959.

8- إنتاج الأفلام في حقبة “ديزني لاند”:

استمرت إنتاج الأفلام في أستوديوهات “ديزني”، واستقر المعدل السنوي عند 5 أو 6 أفلام، إلا أن الأفلام القصيرة بشكل عام خلال حقبة الخمسينيات والستينيات قد شهد تباطؤًا ملحوظًا.

وخلال تلك الفترة، صدرت العديد من الأفلام المتحركة المشهورة، مثل “السيدة والصعلوك” عام 1955، و”الجمال النائم” عام 1959، و”مائة واحد مرقش” عام 1961.

كما قُدمت أعمال روائية تاريخية مثل “جوني تريمين” عام 1959، و”بولينا” عام 1960 وهو مستوحى من كتب الأطفال، والفيلم الكوميدي “الكلب الأشعث” عام 1959.

9- وفاة المؤسسين “والت وروي ديزني” وإطلاق “عالم والت ديزني”:

“لكل بداية نهاية”، تلك المقولة المعروفة هي أصدق ما يمكن التعبير به عن حال مؤسسي شركة والت ديزني، التي لم تسقط بوفاة مؤسسيها، والذي يعد نجاحًا إضافيًا إلى جانب نجاح التأسيس الأول.

في أواخر العام 1966، أسدل الستارة عن الشخصية العملاقة “والت ديزني”، وذلك إثر إصابته بسرطان الرئة، ليتولى بعده أخيه “روي ديزني” إدارة شؤون الشركة.

فأطلق روي “عالم والت ديزني” تخليدًا لذكراه أخيه ومجهوده التاريخي في تأسيس الشركة.

في أكتوبر من العام 1971، افتتح “عالم والت ديزني” للجمهور، وبعد نحو شهرين، لحق “روي” بأخيه “والت ديزني”، ولكن بسبب الإصابة بالسكتة الدماغية، ليخلفه في إدارة الشركة تيتوم وكارد ووكر ورون ميلر، والذين تلقوا تدريبهم على يد الأخوين “ديزني”.

10- “ديزني” ما بعد “والت” و”روي”:

خلال حقبة السبعينيات، واصلت “والت ديزني” إنتاج الأفلام العائلية، كـ “الهروب إلى الجبال الساحرة” عام 1975، و”الجمعة الغريبة” عام 1976، واللذين لم يلقيا نجاحًا كبيرًا على المستوى المادي في أروقة السينما.

إلا أن العالم الكارتون شهد نجاحًا كبيرًا مع أفلام “روبن هود” عام 1973، و”عمال الإنقاذ” في 1977، و”الثعلب والكلب” عام 1981.

مع أوائل حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، اشتركت “ديزني” و”باراماونت بيكتشرز” في إنتاج الفيلم المستوحى من شخصية “باباي” والذي حمل نفس الاسم عام 1980، والذي فشل نقديًا، إلا أنه حقق نجاحًا جماهيريًا نسبيًا، ثم اتحدوا مرة أخرى وأنتجوا فيلم “ملحمة الخيال التنين القاتل” عام 1981.

وشهد شهر أبريل من العام 1983 إطلاق أول “ديزني لاند” خارج حدود الولايات المتحدة، وهو “ديزني لاند” طوكيو، في اليابان، والتي فتحت أبوابها للجمهور في منتصف الشهر ذاته، وتم إنشاؤها على نسق “ديزني لاند” في كاليفورنيا و”مملكة السحر” في فلوريدا.

وفي نفس العام، انطلقت قناة “ديزني”، والتي أصبح لها حاليًا شبكة متكاملة من القنوات، بالعديد من اللغات، ومنها العربية.

بعد عدة محاولات للاستيلاء على “والت ديزني” من خلال تمويلها، ومحاولات بيع أسهمها، والتي فشلت جميعها بدعم ودي من قبل بعض المستثمرين المحبين للشركة الأم، إلا أنها إدارتها تناقلت بين العديد من الأسماء، حتى استقرت منذ عام 1984 ولمدة 20 عامًا كاملة مع “مايكل آيزنر” أحد كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت فترة رئاسة “آيزنر” أيضًا، وتحديدًا خلال حقبة التسعينيات، إقبالًا واضحًا من الشركة على توسيع نشاطها للكبار، ففي عام 1993، تم ضم شركة “ميراماكس”، ثم أدمجت قناة “ABC” عام 1996 وما يتبعها، مثل قناة “ESPN“.

وفي سبتمبر من العام 2005 افتتحت “ديزني لاند” فرعًا جديدًا لها في هونج كونج.

11- “ديزني” في بلاد العرب:

في أبريل من العام 1997، أطلقت “ديزني” نسختها العربية من القناة، وهي تعمل على باقة قنوات “أوربت” البحرينية، وهي متوفرة كذلك على شبكة “شوتايم أرابيا”، والتي اندمجت فيها الشبكتين في مجموعة واحدة هي “OSN“.

وتبحث شركة “ديزني” منذ عام 2005، إنشاء فرع لحديقة ملاهي “ديزني لاند” في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في 2013، وقعت قناة “الجزيرة للأطفال” إتفاقية مع شركة والت ديزني لشراء باقة من أبرز برامج الشركة، وكان أول فيلم عرض على القناة هو “رابونزل” بتاريخ 29 مارس.