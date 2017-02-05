بالصور.. وصول الفرقاطة المتعرضة لهجوم الحوثيين إلى ميناء جدة

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جدة – وصلت إلى ميناء الأسطول الغربي في جدة الفرقاطة سفينة جلالة الملك “المدينة”، التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، التي تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر .

ووصلت السفينة إلى جدة في الموعد المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث، حيث كان في استقبالها رئيس هيئة الأركان العامه الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق ركن عبدالله السلطان وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري ركن سعيد الزهراني وعدد من كبار ضباط الأسطول الغربي.، بحسب ما نقلت صحيفة «الرياض السعودية».