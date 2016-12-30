بالصور.. 20 جدارية مذهلة حول العالم

210305-584410_original-900-619a8ddefd-1476712044رؤية- شيرين صبحي

“من أجل المدن ومن أجل العالم”.. قد تتجلى هذه الفكرة في كثير من فنون الشارع أو ما يطلق عليه فن الجرافيتي، حيث يحاول فنانو الشارع من خلال رسوماتهم، لفت الانتباه إلى المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا في أنحاء العالم.

في بعض الأحيان، تبرز الجداريات جمال المناظر الطبيعية في المناطق الحضرية، وتعيد صياغة ذلك في أشكال رائعة. الجميل في فنون الشارع أنها تظهر دائما بصورة تلقائية، وتلفت انتباه السكان المحليين وفي نفس الوقت ترسل رسالة للعالم.

موقع “bright side” يعرض هذه المجموعة لأفضل فنون الشارع حول العالم.

باريس، فرنسا.

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نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية.

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برشلونة، أسبانيا.

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ستافنجر، النرويج.

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المكسيك

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بالي، إندونيسيا.

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أوقية، فرنسا.

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اندسكرونا، السويد.

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مالطة

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هورسنز، الدنمارك.

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هاواي.

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برلين، ألمانيا.

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ميلان، إيطاليا.

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ساليرنو، إيطاليا.

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لشبونة، البرتغال.

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ويستون سوبر مير، بريطانيا

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هونج كونج، الصين.

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ألمانيا

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اليونان

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برشلونة، إسبانيا.

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كرواتيا

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