بالفوز على «بالماس».. «غرناطة» يبتعد عن قاع «الليجا»

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مدريد – تخلص غرناطة من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه لاس بالماس 1-صفر أمس الإثنين، في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي أندرياس بيريرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 إثر تلقيه تمريرة من الدولي المغربي المهدي كارسيلا، فهيأها لنفسه بيسراه وسددها قوية على الطائر بيمناه من خارج المنطقة، وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى الضيوف.

وهو الفوز الثاني لغرناطة هذا الموسم، والأول منذ تغلبه على ضيفه إشبيلية 2-1 في 3 ديسمبر الماضي ضمن المرحلة الرابعة عشرة.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع عشر بفارق الأهداف خلف سبورتينغ خيخون، تاركا المركز الأخير لأساسونا، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 28 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.