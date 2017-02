بالفيديو.. «آديل» تكسر جائزة الجرامي وتهديها لمنافستها

By maha ataf

Tweet on Twitter

Share on Facebook

رؤية

واشنطن – فاجأت النجمة الشهيرة «آديل»، الجميع فى حفل الجرامى، حيث قامت بكسر جائزة الجرامي التي نالتها لألبوم العام عن ألبومها “25”، وذلك لإعطاء نصفها للنجمة بيونسيه التي قدمت ألبوم “Lemonade” حسبما جاء بموقع independent.

وقالت آديل في خطاب عاطفي إنها تحب بيونسيه وألبومها “Lemonade” من أفضل الألبومات وكان يستحق الفوز أكثر من ألبومها وألهم الكثير من الناس، واصفة إياه بأنه لا يمكن نسيانه، ووجهت كلامها للنجمة قائلة: “كلنا هنا نعشقك وأنت منارتنا”، فيما جعلت هذه الكلمات النجمة بيونسيه تبكي.

يشار إلى أن آديل حصلت على 5 جوائز دفعة واحدة بالجرامي وهي ألبوم العام عن ألبومها 25، وأغنية العام hello، وأفضل أداء في أغنية بوب عن أغنيتها hello وأفضل ألبوم عن ألبومها 25، وأفضل تسجيل عن أغنية “hello“.