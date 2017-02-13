بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على سلتا فيجو في «الليجا»

رؤية – أميرة رضا

مدريد – نجح فريق أتلتيكو مدريد بقلب تأخره من 1-2 إلى فوز 3-2 أمام ضيفه سلتا فيجو، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدّم سلتا فيجو أولاً عبر اللاعب جوستافو كابرال في الدقيقة 5، قبل أن يعادل أتلتيكو مدريد النتيجة بهدف لنجمه فيرناندو توريس في الدقيقة 11.

وعاد زائر فيثينتي كالديرون للتقدم في الدقيقة 78 بواسطة جون غيديتي، لكن فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سميوني لم يستكن، وأدرك التعادل عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو 86، ثم وقّع الفرنسي أنطوان جريزمان على هدف الفوز في الدقيقة 88.

يذكر أن توريس أضاع ركلة جزاء لأتلتيكو في الدقيقة 30.

بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى 42، في المركز الرابع، بينما بقي رصيد سلتا فيجو 30 نقطة في المركز العاشر.

شاهد أهداف اللقاء