بالفيديو | أزمة الكهرباء تعيد «أفران الطين» في غزة

رؤية – محمد عبدالله

غزة – في ظل استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، تشهد الأفران التقليدية التي تُبنى من الطين وتعمل بالحطب إقبالاً كبيرا من قبل السكان في الوقت الراهن.

أفران الطين عادت للظهور مجدداً في قطاع غزة مع استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة جداً يومياً، حيث تحتاج غزة لما بين 450 و500 ميجاوات يومياً لكنها لا تتلقى سوى ثلث تلك الكمية.

ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة تعمل بنحو نصف طاقتها منذ تعرضها لأضرار جسيمة أثناء قصفها عام 2006. ويمكنها توليد مزيد من الكهرباء لكن ذلك يحتاج لمزيد من المخصصات المالية لتوفير الوقود اللازم.