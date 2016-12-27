بالفيديو.. «أسطورة بوليود» يجيب: هل مشاهد الأفلام حقيقة أم خيال؟

رؤية – محمد عبدالله

القاهرة – أجاب الفنان الهندي الشهير، أميتاب باتشان، عن السؤال الذي حيّر ملايين المصريين الذين نشأوا وترعرعوا على منذ نعومة أظافرهم على مشاهدة أفلام أسطورة بوليود.

أوضح باتشان خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي» أن السينما قائمة بالأساس على الخيال والخداع البصري، فيبدو البطل في صورة أضخم من صورته الحقيقية وكذلك الأفعال التي يقوم بها .

وأضاف بأنه كثيراً ما تعرض مشاهد لا يمكن تصديقها، مثل سوبرمان وسبايدر مان، وكلها أمور غير معقولة.

وبرر أسطورة هوليود ذلك بأن البطل لابد أن يكون شجاع ويدافع عن الخير، لذلك تراه يصارع تمساح، أو يقفز من مكان مرتفع، مشيراً إلى أن وسائل الأمان والسلامة الآن أفضل من ذي قبل.