بالفيديو.. إجلاء آلاف السكان في كاليفورنيا بسبب سد «أورفيل»

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واشنطن – أمرت السلطات آلاف السكان عند أطول سد في الولايات المتحدة، قرب أورفيل في شمال كاليفورنيا، بإخلاء منازلهم على الفور، الأحد، بعد أن قالت إن قناة لتصريف المياه على وشك الانهيار.

وأمرت السلطات 162 ألف شخص، بترك منازلهم القريبة من سد أورفيل، الذي تهدم بشدة بسبب فيضان بالمياه، وأصبح في حالة خطرة.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت -في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي- “أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أورفيل”.

وقالت وزارة الموارد المائية: إن سرعة المياه في السد زادت بمقدار من 55 ألف قدم مكعب في الثانية، إلى 100 ألف قدم مكعب في الثانية بسبب الفيضان، بحسب «سكاي نيوز عربية».