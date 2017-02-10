بالفيديو.. إصابة العشرات إثر إلقاء قنبلة مولوتوف في مترو هونغ كونغ

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بكين – أصيب 15 شخصاً على الأقل اليوم الجمعة، إثر إشعال رجل لقنبلة مولوتوف في مترو أنفاق هونغ كونغ المزدحم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في محطة (تسيم شا تسوي) المزدحمة في الساعة 0714 مساء (1114 بتوقيت غرينتش) خلال رحلة مسائية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور يتداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً وقد اشتعلت النار في سرواله، وركابا ممددين على الأرض في المحطة، وناراً ودخاناً في إحدى عربات القطار.

 

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