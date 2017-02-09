بالفيديو.. إليك أكبر ثغرة في موقع «يوتيوب»

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موسكو – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدون روسي ومالك قناة “BlackScreenTV” الذي تمكن من العثور على خطأ في عمل موقع «يوتيوب».

وبحسب الفيديو، كشف المدون الروسي أنه يمكن إلغاء اشتراك المستخدمين من القناة دون علمهم. هذا وأطلق المدون على هذا الخطأ بأنه أكبر خطأ في تاريخ الموقع.

وبحسب الفيديو قام المدون بتصوير فيديو قصير يظهر وبسهولة شديدة كيف ألغى اشتراك أكثر من 300 ألف مشترك من قناته، وحدث هذا دون موافقة المشتركين أنفسهم.

هذا واستجابت إدارة الموقع لهذا الفيديو، وخلال اليوم قامت بتصحيح الخطأ، وقامت بإرجاع جميع المشتركين الذين تم إلغاء إشتراكهم.

وهناك شائعات بأن إدارة الموقع قدمت للمدون الروسي مبلغا رمزيا من المال مقابل اكتشافه لهذا الخطأ، ووعدت جميع من يجد أي خطأ في عمل الموقع وإثباته بمكافأة مالية، وذلك لتطوير الموقع وحل مشاكله.