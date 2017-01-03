بالفيديو.. استياء فلسطيني من فضائية لبنانية وصفت المقاومة بالإرهاب

رؤية – محمد عبدالله

القدس المحتلة – دشن نشطاء عبر موقع التدوين المصغر «تويتر» وسم #المقاومة_مش_إرهاب، رفضًا لتقرير مصور نشرته فضائية لبنانية وصفت فيه المقاومة الفلسطينية بالإرهابية.

كانت قناة «LBC» اللبنانية قد نشرت تقريراً عن الأعمال الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، وصفت فيه عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني بـ”الهجمات الارهابية”.

وهاجمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، القناة، مؤكدة أن مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، تصنف ضمن حقه المشروع في المقاومة التي تقرها القوانين الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/QudsN/videos/1385065728236991/