بالفيديو.. اشتباكات بين أنصار «فتح» في الذكرى الـ52 لانطلاقتها

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غزة – شهد مهرجان انطلاقة حركة «فتح» الفلسطينية بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، اليوم السبت، وقوع اشتباكات بين أنصار رئيس السلطة، محمود عباس، وأنصار النائب محمد دحلان.

وأسفرت الاشتباكات التي وقعت خلال المهرجان الذي نظمته الحركة بذكرى مرور 25 عاماً على انطلاقتها، عن إصابة عدد من أنصار الحركة بجراح بين طفيفة ومتوسطة .

وعلى الفور تدخلت فرق أمنية من حركة فتح لفض الشجار فيما سمع صوت قنبلة صوت تم القائها في المكان.

ورفضت الجماهير الحاشدة قرار عباس برفع الحصانة البرلمانية عن نواب الحركة الخمس، وطالبت الحركة الرئيس عباس بالتراجع عن هذا القرار الغير شرعي الذي يمس بالسلطة التشريعية والقانون الفلسطيني.