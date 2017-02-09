بالفيديو | اشتباكات بين النظام ودرع الفرات قرب الباب

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دمشق – شهدت منطقة جنوب الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الخميس، اشتباكات متقطعة بين قوات النظام وفصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا.

يعدّ هذا هو الاحتكاك الأول بين مقاتلي النظام والمعارضة في الباب، حيث يسعى الطرفان إلى استعادة السيطرة على المدينة وطرد تنظيم “داعش” منها، وسط مخاوف من تحول الاشتباكات إلى معركة كبيرة بين النظام والفصائل التي تدعمها تركيا.

ونشر «لواء سمرقند» المنضوي في عملية «درع الفرات» مقطعاً مصوراً، يظهر اشتباك مقاتليه مع قوات النظام على جبهتي بلدتي أبوالزندين، والغوز، على أطراف مدينة الباب.