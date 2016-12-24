بالفيديو.. الآلاف يشاركون في مهرجان تأبين «الزواري» وسط صفاقس

رؤية – محمد عبدالله

تونس – شارك آلاف التونسيين، اليوم السبت، في مهرجان تأبين الطيار التونسي الراحل، محمد الزواري، وسط مدينة صفاقس.

وندد المشاركون في الفعالية بالحادث الذي أودي بحياة الزواري أمام منزله، متهمين الموساد بالوقوف وراء الحادث. وردد المتظاهرون شعارات “مقاومة مقاومة، لا صلح ولا مساومة”.

كانت الحكومة التونسية قد أعلنت، الخميس الماضي، عزل والي صفاقس (وسط شرق) واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين بالولايةغرد النص عبر تويتر، وذلك بعد أسبوع من اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري أمام منزله بصفاقس في عملية يشتبه في تورط إسرائيل فيها.