بالفيديو.. الأمن السعودي يوقف إرهابيين خلال عمليتين في جدة والمدينة

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نفذت قوات الأمن السعودي عملية أمنية جنوب شرق مدينة جدة، فجر اليوم، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يتحصنون بأحد المنازل في حي المحيميد لحي الحرازات الذي تمت فيه عملية أمنية قبل اسبوعين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوضح حصول اشتباكات بين رجال الامن السعودي ومسلحين في حي المحيميد بعد محاصرتهم بالتزامن مع عملية اخرى نفذتها قوات الأمن في المدينة المنورة.

وقالت مصادر صحفية سعودية أن طائرات الامن وقوات الطوارئ شاركتا في العملية التي تم من خلالها القبض على عدد من الإرهابيين في حين تقوم قوات الطوارئ بتأمين محيط منطقة العمليات حرصا على سلامه الأهالي قبل الانتهاء من فحص الموقع الذي تم اقتحامه فجرًا، بحسب موقع «المشهد».

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في 21 يناير الماضي عن تفجير انتحاريين نفسيهما،بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة جدة، مؤكدة توقيف شخص ثالث.