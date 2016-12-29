بالفيديو.. الأهلي ينهي 2016 بفوز مستحق على الزمالك

رؤية – محمد عبدالله

القاهرة – اختتم النادي الأهلي الدور الأول من مسابقة الدوري العام، والعام 2016، بفوز مستحق، على غريمه التقليدي، نادي الزمالك، بهدفين دون رد، في القمة التي احتضنها ملعب بتروسبورت، مساء الخميس، بهدفين دون رد.

سجل هدفي اللقاء مؤمن زكريا في الدقيقة 22، والبديل جونيور أجاي في الدقيقة 89.

قدم الفريقان أداءاَ ممتعاً على مدار اللقاء، حيث تقاسم الفريقين السيطرة، الأهلي في شوط المباراة الأول، والزمالك في شوط المباراة الثاني بفضل تغييرات المدرب محمد حلمي، ونزول أحمد رفعت، الذي غيّر سير اللقاء لصالح الأبيض في شوط المباراة الثاني ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 45 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 34 في المركز الثالث.