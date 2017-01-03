بالفيديو.. الإحصاء يمنح موظفو الجهاز الضبطية القضائية خلال تعداد 2017

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القاهرة – أعرب اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن استيائه من تركيز وسائل الإعلام على نشر فكرة حبس المواطنين غير المشاركين في التعداد السكاني، مشيرا إلى أن هذا هو اجتزاء الحديث.

وقال الجندي في مداخلة هاتفية للإعلامية إيمان سليم، خلال برنامج «صباحك عندنا»، الذي يذاع على فضائية المحور، إن الجهاز مهتم بتطوير منظومة العاملين ولكنه أشار إلي ضرورة تعاون المواطنين ليتمكنوا من إصدار بيانات دقيقة للمجتمع المصري.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك جهود كبيرة لتوعية المواطنين سواء في المواد الدراسية أو عن طريق الندوات في المدارس والجامعات بين الطلاب.

وأضاف أنه شارك في ندوة بجامعة القاهرة للوصول إلى لشباب لتوصيل مدى أهمية معرفة التعداد الحقيقي للسكان باعتبارها إجراءات لتوعية المواطن، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون مع ممثلي الجهاز عند ذهابهم للأسر والمشاركة بالإدلاء بالبيانات، مؤكدا على أن الجهاز يراهن على وعي الشعب المصري.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي أن موظفو الجهاز لديهم الضبطية القضائية لضبط غير المشاركين في التعداد السكاني، مشيرا الى أن العقوبة تتدرج من الغرامة إلي الحبس 6 شهور.

وأعلن عن انطلاق حملة إعلانية في الطرق ووسائل المواصلات العامة مع بداية الأعمال الميدانية لحملة الإحصاء السكاني يوم 29 يناير الحالي.